Происшествия 07 июня 2023, 08:18 Уровень воды в подтопленных зонах Новокаховского округа упал ниже 35 сантиметров Мэр Новой Каховки: уровень воды в подтопленных зонах округа упал ниже 35 сантиметров РИА «Новости»

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Уровень воды в подтопленных после разрушения Каховской ГЭС населенных пунктах Новокаховского городского округа упал на 35 сантиметров. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале окружной администрации.

По данным главы администрации Владимира Леонтьева, за 6 июня из зон подтопления в безопасные районы перевезли около 500 человек. С крыш затопленных домов спасли 17 жителей.

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«Оперативный штаб, МЧС, полиция, коммунальные и аварийные службы, администрация продолжают работу на территории округа», — подчеркнул он.

Жителям, которые еще не эвакуировались, предложили временно переехать в безопасную зону. Тех, кто хочет это сделать, попросили оставить заявку в чат-боте Новокаховского городского округа. Один из автобусов для эвакуации будет ждать людей 7 июня в 10:00 возле городской больницы на «Соколе», добавили в администрации.