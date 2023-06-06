Происшествия 06 июня 2023, 21:59 Более 1300 домов затопило из-за разрушения Каховской ГЭС Глава Херсонской ВГА сообщил о подтоплении 1335 домов из-за разрушения Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Глава назначенной Киевом Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о подтоплении 1335 домов на правом берегу Днепра. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«На данный момент известно про 1335 домов, которые оказались под водой на правом берегу [Днепра]», — сообщил Прокудин.

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Причина затопления — разрушение Каховской ГЭС из-за ударов ВСУ. Обстрел гидроэлектростанции произошел минувшей ночью, в результате разрушена верхняя часть станции, сама дамба не пострадала. По предварительным данным, удары наносились из РСЗО «Ольха».

На данный момент идет нерегулируемый сброс воды, проводится эвакуация населения трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подрыв Каховской ГЭС связан с намерением лишить Крым воды.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Новой Каховки справляются с ЧС после разрушения Каховской ГЭС, поставка питьевой воды и продуктов налажена. Затопленная территория города обесточена во избежание поражения населения электрическим током.