Происшествия 16 августа 2023, 21:30 «Сделал все, что мог». Боец СВО оказался на месте взрыва на АЗС в Махачкале Боец СВО помогал спасателям при взрыве на АЗС в Махачкале РИА «Новости»

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Участник специальной военной операции оказался недалеко от места взрыва на АЗС в Махачкале. Боец рассказал телеканалу РЕН ТВ о том, как помогал пострадавшим возле заправки и в городской больнице.

В понедельник, 14 августа, боец СВО с позывным Горец находился в отпуске в родной Махачкале. Вечером из своего дома он услышал звук взрыва. Горец выбежал на улицу и оббежал окрестности. Местные жители рассказали ему о взрыве на заправке. Тогда боец поймал попутную машину и отправился на место ЧП.

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«Кого надо было „загрузить“ в скорую — загрузил в скорую, кого успокоить. И родственники набежали. Пытался как-то морально-психологическую поддержку оказать», — рассказал мужчина.

После этого военнослужащий отправился в городскую больницу — привозил из аптеки лекарства и воду для пострадавших.

«Врачи работали слаженно. Все, что мог, я сделал», — выразил уверенность Горец.

По словам мужчины, российских военнослужащих учат оказывать помощь в самых разных ситуациях.

«Я военнослужащий России, нас обучают этому. Всегда, в любой ситуации, мы должны оказывать помощь вне зависимости, где ты находишься, в каком ты положении», — заявил Горец.

Взрыв на автозаправке в Махачкале унес жизни 35 человек. Еще 119 человек получили ранения разной степени тяжести.