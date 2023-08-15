Происшествия 15 августа 2023, 11:18 Взрыв в Махачкале унес жизни еще пяти человек МЧС: число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек РИА «Новости»

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При взрыве в Махачкале погибли 35 человек. Спасатели обнаружили тела еще пяти жертв, сообщило Главное управление МЧС России по Дагестану в своем Telegram-канале.

Разбор завалов на выезде из Махачкалы, где произошел взрыв на АЗС, продолжили. Утром 15 августа спасатели нашли тела еще пяти погибших.

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«Общее количество погибших составило 35 человек. Сотрудники МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы», — объявили в ведомстве.

По информации Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, скончались 33 человека. В стационаре оставили 63 раненых, в том числе 11 — в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в микрорайоне Караман-2 вечером 14 августа. На фото с места ЧП попали разбитые окна, разрушенные постройки, сгоревшие машины. Число пострадавших превысило 100 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что последствия могли быть еще масштабней — экстренные службы предотвратили возгорание уцелевших резервуаров с топливом.