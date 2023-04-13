Эксклюзив 13 апреля 2023, 15:41 «Сделал это по приколу». Ученица рассказала об устроившем стрельбу в петербургской школе Петербургская школьница рассказала, что открывший стрельбу ученик сделал это в шутку РИА «Новости»

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Мальчик, который устроил стрельбу в одной из школ Санкт-Петербурга, сделал это в шутку, рассказала «360» одна из учениц этого учебного заведения. По ее словам, из-за происшествия занятия отменять не стали.

«Там были железные шарики, и он по приколу стрелял сначала на улице в прохожих, а потом в школе», — рассказала она.

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По словам девочки, в результате стрельбы пострадали несколько человек, на место вызвали бригаду скорой помощи.

«Полиция забрала тех, кто в тот момент был там, и тот самый мальчик, который стрелял, объяснил все это тем, что это была шутка. <…> Уроки не отменили», — добавила школьница.

О происшествии в петербургской школе стало известно днем 13 апреля. В Калининском районе 16-летний подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета. Сначала он сделал несколько выстрелов на улице, затем и внутри здания.

По данным СМИ, травмы в результате ЧП получили четыре человека. В Telegram-канале телеканала «Звезда» сообщили, что школьник стоит на учете в ПДН, мать подростка арестована по статье о наркотиках.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подчеркнули, что о стрельбе на проспекте Науки полицейским сообщили учителя школы. Правоохранители начали проверку.