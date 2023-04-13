Происшествия 13 апреля 2023, 14:57 Полиция начала проверку по факту стрельбы в школе Петербурга МВД сообщило о проверке по факту стрельбы в школе Калининского района Петербурга РИА «Новости»

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Преподаватели школы на проспекте Науки в Санкт-Петербурге сообщили правоохранителям о стрельбе, которую на перемене устроил девятиклассник. Полиция начала проверку, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Калининского района», — подчеркнули в ведомстве.

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Выстрелы прозвучали на перемене после первого урока в туалете. Подросток принес в школу пневматический пистолет и открыл огонь. Он несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли у школьника оружие.

По предварительным данным, он уже устроил стрельбу утром. Перед началом учебного дня на подходе к школе подросток выстрелил в двух семиклассников.

Всех четырех несовершеннолетних госпитализировали. Стрелка доставили в отдел полиции для разбирательства, туда же пригласили и его отца.

Стрелявший школьник, по данным СМИ, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.