13 апреля 2023, 14:57
Полиция начала проверку по факту стрельбы в школе Петербурга
МВД сообщило о проверке по факту стрельбы в школе Калининского района Петербурга
Преподаватели школы на проспекте Науки в Санкт-Петербурге сообщили правоохранителям о стрельбе, которую на перемене устроил девятиклассник. Полиция начала проверку, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Калининского района», — подчеркнули в ведомстве.
Реклама
Выстрелы прозвучали на перемене после первого урока в туалете. Подросток принес в школу пневматический пистолет и открыл огонь. Он несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли у школьника оружие.
По предварительным данным, он уже устроил стрельбу утром. Перед началом учебного дня на подходе к школе подросток выстрелил в двух семиклассников.
Всех четырех несовершеннолетних госпитализировали. Стрелка доставили в отдел полиции для разбирательства, туда же пригласили и его отца.
Стрелявший школьник, по данным СМИ, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Санкт-Петербург
Стрельба
Школы
Реклама
Реклама