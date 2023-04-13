Важное 13 апреля 2023, 14:03 Подросток устроил стрельбу в школе Петербурга ТАСС: при стрельбе, которую устроил подросток в школе Петербурга, пострадали 4 человека РИА «Новости»

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В Калининском районе Санкт-Петербурга ученик принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу. Четыре человека получили ранения, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Шестнадцатилетний учащийся <…> несколько раз выстрелил на улице и внутри здания», — уточнил источник.

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Выстрелы в школе прозвучали на перемене после первого урока, уточнила «Фонтанка». Полицию вызвали педагоги. Прибывшие на метро правоохранители изъяли у подростка пневматический пистолет.

Стрелявший школьник стоит на учете в ПДН, а его мать находится в СИЗО по статье о наркотиках, обратили внимание в Telegram-канале телеканала «Звезда».

В четверг Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о стрельбе в гимназии № 175 в Казани. Ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и умышленном уничтожении имущества.