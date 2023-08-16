Происшествия 16 августа 2023, 15:19 Сбор заявлений по оценке ущерба начали в Махачкале после взрыва Пункт сбора заявления по оценке ущерба после взрыва открыли в Карамане-2 РИА «Новости»

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В Махачкале начался сбор по оценке и возмещению ущерба пострадавшим после взрыва на окраине города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

О том, что сбор заявлений стартовал, Меликову доложил в ходе оперативного штаба глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов.

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В среду, 16 августа, комиссия начала принимать первые заявления. Чтобы жителям было удобнее, пункт приема развернули поблизости от места проживания пострадавших — в здании администрации СНТ «Данияловых» в населенном пункте Караман-2.

По словам Зиявутдинова, в районе также подготовили помещения, где могут расположиться пострадавшие.

По данным Меликова, в общей сложности от взрыва, прогремевшего вечером 14 августа, пострадали более 400 домов. Здания получили различные повреждения. Некоторые пострадали больше, некоторые меньше.

Число погибших, согласно последней оперативной информации, не изменилось — погибли 35 человек. На сегодняшний день установлены личности 13 из них.