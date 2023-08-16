Важное 16 августа 2023, 12:54 Личности 13 из 35 погибших после взрыва установили в Махачкале Администрация главы Дагестана: установлены личности 13 жертв взрыва в Махачкале РИА «Новости»

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В Махачкале продолжается процесс опознания жертв взрыва. На сегодняшний день удалось установить личности 13 из 35 погибших, заявили в пресс-службе администрации главы Дагестана.

Жителям напомнили о работе горячей линии, на которой можно получить информационную поддержку в круглосуточном режиме. Она работает по номеру 8 (8722) 98-90-81.

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Ранее Минздрав республики попросил родственников людей, пропавших без вести после взрыва, сдать образцы для проведения генетических экспертиз, чтобы установить личности неопознанных жертв ЧП.

По информации главы Дагестана Сергея Меликова, взрыв и последующий пожар повредили более 400 зданий в Махачкале. Подавляющая доля при этом приходится на жилые дома.

«Степень повреждений совершенно разная», — добавил он.

По его словам, один из домов взрывная волна разрушила полностью, другие строения пострадали в зависимости от близости к эпицентру в большей или в меньшей степени.