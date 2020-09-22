«Это могло случиться с каждым из нас». Студенты МГЛУ поддержали пострадавшую в аварии с рэпером преподавательницу

Учащиеся в МГЛУ высказали слова поддержки преподавательнице Надежде Тухтаровой, которая пострадала в результате ДТП в центре Москвы 21 сентября. Тогда автомобиль Infiniti вылетел на тротуар. Несколько человек получили травмы.



«Я хотела выразить слова поддержки. Считаю, что виновник должен понести наказание. Надежде я желаю скорейшего выздоровления, чтобы она вернулась к работе. Ученики очень хорошо о ней отзывались. Она шла на работу. Она писала ученикам, что задерживается, и просила подождать. После этого она перестала выходить на связь», — рассказала «360» студентка МГЛУ Дарья.

Еще один студент вуза заявил, что случившееся стало для него шоком. Ведь он мог быть на месте преподавательницы.

«Я каждый раз перехожу по этому переходу, и это могло случиться с каждым из нас. Я держу кулаки за пострадавших. Надеюсь, что они поправятся в скором времени», — отметил парень.

Он также выразил надежду, что виновных в аварии накажут.

ДТП случилось днем 21 сентября на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка. Там столкнулись Mercedes и Infiniti. За рулем последнего автомобиля находился начинающий рэп-исполнитель Эльмин Гулиев. По предварительным данным, именно он виноват в аварии. СМИ написали, что его задержали. Против рэпера возбудили уголовное дело.

Машина Гулиева врезалась в пешеходов. Четыре человека пострадали. Одной из них оказалась Тухтарова. Источник «360» сообщил, что женщина находится в реанимации. У нее разрублена лодыжка.