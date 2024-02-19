Происшествия 19 февраля 2024, 09:18 Сбитый в ДНР британский беспилотник попал на видео Пушилин опубликовал видео со сбитым в ДНР британским беспилотником

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Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видео со сбитым в республике британским беспилотником Banshee Jet-80. Кадры появились в его Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что дрон-камикадзе должен был атаковать объект гражданской инфраструктуры Мариуполя — сделать круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива. В беспилотнике было семь килограммов взрывчатки. Боевую часть обезвредили, заряд уничтожили.

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Дрон перехватили представители управления ФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе. Полетное задание расшифровали. Денис Пушилин предположил, что, устроив очередную атаку, ВСУ попытались бы свалить вину на Россию. Он добавил, что киевский режим пытается дестабилизировать обстановку в республике после своего крупного поражения в Авдеевке.