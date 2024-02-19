Важное 19 февраля 2024, 08:19 Британский беспилотник перехватили в ДНР УФСБ: в ДНР перехватили британский реактивный беспилотник Banshee Jet-80 РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Донецкой Народной Республике перехватили реактивный беспилотник Banshee Jet-80 британского производства. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Управлением ФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе Республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80», — указал он.

Реклама

Взрывотехники обезвредили дрон на земле. В беспилотнике находилось семь килограммов взрывчатого вещества. Заряд уничтожили на месте.

Специалист расшифровали полетное задание аппарата. Они установили, что целью беспилотника был крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Как уточнил Пушилин, дрон должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива.

Он подчеркунл, что Украина вместе с западными союзниками планировала совершить очередную атаку и обвинить во всем Россию. Из-за крупного поражения в Авдеевке ВСУ пытаются дестабилизировать ситуацию в ДНР. Но российским спецслужбам удалось предотвратить «масштабный теракт с человеческими жертвами», резюмировал Пушилин.

Еще одна атака ВСУ обернулась неудачей 19 февраля. Системы ПВО ликвидировали реактивный дрон под Брянском.