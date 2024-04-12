12 апреля 2024, 14:28
Сбежавший на Украину Невзоров стал фигурантом уголовного дела в России
Уголовное дело по статье об иноагентах завели на журналиста Невзорова
В отношении российского журналиста Александра Невзорова*, сбежавшего на Украину, возбудили уголовное дело. Оно связано с повторным нарушением деятельности иностранного агентства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, Невзоров* продолжает распространять в Сети контент без обязательных для иноагента маркировок. В феврале 2023 года журналиста заочно приговорили в восьми годам тюрьмы за тиражирование фейков о ВС России.
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В августе Невзорова* оштрафовали на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти. Через месяц он обратился с ходатайством, попросив снять арест с его земельного участка, который находится в Санкт-Петербурге.
В октябре петербургский суд оштрафовал Невзорова* на 40 тысяч рублей, поскольку он не подавал отчеты о своей деятельности в Минюст.
* Признан в России иноагентом.
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