Общество 06 сентября 2023, 17:58 Заочно осужденный журналист Невзоров попросил снять арест с его земли в Петербурге АГН «Москва»: журналист Невзоров попросил снять арест с его земли в Петербурге YouTube

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Журналист Александр Невзоров*, заочно осужденный по делу о фейках о Вооруженных силах России, попросил суд снять арест с его имущества. В рамках уголовного дела арестовали его земельный участок в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного райсуда Москвы Анастасию Горбунову.

«Ходатайство о снятии обеспечительного ареста с имущества Невзорова будет рассмотрено 27 сентября», — процитировало ее издание.

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Зимой Александра Невзорова* заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Ему также на четыре года запретили администрирование сайтов. Суд установил, что журналист распространял недостоверные сведения о действиях российской армии в Мариуполе. Разбирательство проходило без его участия: Невзоров* уехал из страны еще в марте прошлого года.

В августе также стало известно, что Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал его на 20 тысяч рублей за видео с признаками разжигания ненависти. Невзоров* негативно отозвался о россиянах, президенте Владимире Путине и событиях в Крыму в 2014 году.

* Признан в России иноагентом.