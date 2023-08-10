Общество 10 августа 2023, 18:58 Петербургский суд оштрафовал Невзорова за разжигание ненависти Суд Петербурга оштрафовал журналиста Невзорова на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти Okras / CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова* на 20 тысяч рублей. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Журналист на своем YouTube-канале опубликовал видео с содержанием признаков разжигания ненависти либо вражды. В частности, Невзоров* нелестно отзывался о российском президенте Владимире Путине, событиях в Крыму в 2014 году и жителях России.

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В одной из своих передач он также в негативном ключе высказался о российской армии, истории отечества и специальной военной операции на Украине.

Экспертиза показала, что в роликах Невзоров* унижал россиян, казаков, военных, деятелей искусства, представителей органов власти, служителей религиозных культов.

«Суд признал Невзорова виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей», — передали в пресс-службе.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова* к восьми годам колонии за фейки об армии России. После общественность потребовала признать иноагентом жену Невзорова Лидию за то, что она распространяет недостоверную информацию о спецоперации и дискредитирует Вооруженные силы России.

Невзоров* и его жена получили украинские паспорта, при этом Лидия продолжила работать в России в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом напоминал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

* Признан в России иностранным агентом.