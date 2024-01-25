Происшествия 25 января 2024, 09:49 Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской РИА «Новости»

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Сбербанк решил подать в суд заявление о банкротстве индивидуального предпринимателя Алексея Блиновского, мужа блогера Елены Блиновской. Уведомление появилось на Федресурсе.

«Публичное акционерное общество „Сбербанк России“ уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — говорится в сообщении.

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Банк сослался на пункт 2 статьи 213.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно этому документу, конкурсный кредитор или уполномоченный орган может подать заявление о признании гражданина банкротом при условии опубликования заявления о таком намерении не менее чем за 15 календарных дней.

Алексею Блиновскому, как и его супруге, предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Блиновский попал под «запрет определенных действий», среди которых пользование интернетом. Елена Блиновская была под домашним арестом, однако меру пресечения изменили, и 22 января блогера отправили в СИЗО. Пока она находится в карантинной камере на 20 человек.