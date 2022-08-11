Саперы обнаружили гранату в машине на парковке в Бишкеке

Бишкекские силовики эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Азия-молл» в столице Киргизии, сообщили ТАСС представители МВД республики. Саперы обнаружили в одном из припаркованных рядом автомобилей гранату.

Ранее правоохранители получили анонимное сообщение о минировании ТЦ. На место тут же прибыли экстренные службы и саперы. В ходе обследования территории нашли гранату — она была в одной из машин.

«Во время обследования бишкекского торгового центра „Азия-молл“ саперами была обнаружена граната», — сообщил агентству представитель МВД.

Сообщения о минировании различных объектов появляются с завидной регулярностью. В начале августа из-за угрозы взрыва эвакуировали более тысячи человек из Лаврушинского переулка в Москве — в этом районе находится Третьяковская галерея. Ранее свои рабочие места пришлось покинуть сотрудникам Верховного суда в Уфе. После проверки стало известно, что сообщение о минировании было ложным. За подобные сообщения осудили жителя Волгограда. Ближайшие три года он проведет в заключении.