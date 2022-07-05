Жителя Волгограда осудили за ложное минирование

В Волгограде перед судом предстал 27-летний местный житель, которого обвинили в сообщении о ложном минировании. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина позвонил в службу «112» и сообщил, что в квартире его бабушки по улице Удмуртской находится бомба. После этого он опять позвонил, представившись «террористом», и сообщил о нескольких взрывных устройствах, которые расположены по тому же адресу. Затем он разобрал свой телефон и выбросил в воду, чтобы замести следы. Следующие три года осужденный проведет за решеткой.