02 августа 2022, 13:33
Появились сообщения о минировании Третьяковской галереи
Источник «360»: людей эвакуировали из Третьяковки из-за угрозы взрыва
Около 1000 человек эвакуировали из Лаврушинского переулка в Москве из-за угрозы взрыва. Речь идет о зданиях, где находится Третьяковская галерея. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Речь идет об эвакуации из домов №№10 и 12 в Лаврушинском переулке. На месте работают представители МЧС и полицейские.
В соцсетях стали появляться фото с места событий.
Все обстоятельства происшествия уточняются.