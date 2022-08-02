Появились сообщения о минировании Третьяковской галереи

Около 1000 человек эвакуировали из Лаврушинского переулка в Москве из-за угрозы взрыва. Речь идет о зданиях, где находится Третьяковская галерея. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Речь идет об эвакуации из домов №№10 и 12 в Лаврушинском переулке. На месте работают представители МЧС и полицейские.

В соцсетях стали появляться фото с места событий.

Все обстоятельства происшествия уточняются.