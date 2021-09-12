Выживший пилот назвал причину крушения самолета L-410

Пилот самолета L-410 Николай Махнутин рассказал о причинах крушения самолета L-410 летевшего из Иркутска в поселок Казачинское. По его словам, катастрофа произошла, когда во время захода на второй круг пилоты выбрали слишком малую высоту.

Как сообщило радио «Говорит Москва», из-за сильного тумана они не заметили сопку и столкнулись с ней.

По данным газеты «Известия», у авиакомпании «СиЛА», самолет которой разбился в Иркутской области, неоднократно выявляли нарушения. Речь идет о невыполнении проверки свободного хода управления самолетом перед взлетом; неточном выдерживание заданных высот полета; полете на высотах, превышающих допустимые по руководству летной эксплуатации самолета; пассажирских полетах с барометрической высотой выше допустимой отметки.

Стало также известно, что используемая компанией система управления безопасностью полетов не обеспечивала выявление потенциальных угроз.

Экипажи неоднократно отклонялись при выполнении полетов и обязательных процедур.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что все пострадавшие пассажиры самолета были переданы медикам. Погибли четыре человека, 12 — пострадали.

Летевший из Иркутска в Казачинское самолет L-410 потерпел крушение, упав с небольшой высоты. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа.