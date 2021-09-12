Пострадавшие при крушении L-410 переданы медикам

Сотрудники скорой медицинской помощи забрали с места крушения самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области всех пострадавших. Работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна, завершилась.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Иркутской области.

«По уточненной информации, 12 человек пострадали и к сожалению четыре человека погибли. На месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники». — сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что летевший из Иркутска в Казачинское самолет L-410 потерпел крушение, упав с небольшой высоты. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа.