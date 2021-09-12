Спасенных из рухнувшего самолета людей под Иркутском начали доставлять на берег на лодках

Пассажиров самолета L-410, который совершил жесткую посадку в Иркутской области, начали переправлять на лодках на берег. Кадры спасательной операции оказались в распоряжении «360».

Работы по спасению людей проходят в сложных условиях, видимость ночью небольшая. Ситуацию осложняет и густой туман. Спасатели уже достали некоторых пассажиров из искореженного самолета, в котором они были зажаты. Крушение произошло на острове, и переправа для выживших предстоит по воде.

Не обошлось без жертв: при жесткой посадке погибли четыре человека, в том числе командир воздушного судна. Выжившие связывались с родственниками и говорили, что пожара не было, но покинуть салон они не могли — всех зажало после крушения. В спасательной операции участвуют 50 человек личного состава и 10 единиц техники.

Авария произошла 12 сентября вечером в Казачинско-Ленском районе близ села Казачинское. Борт L-410 направлялся в населенный пункт из Иркутска, но по дороге совершил жесткую посадку. Самолет рухнул на острове, спустя короткое время его удалось обнаружить и направить туда спасателей.

Источник фото: 360 и МЧС РФ