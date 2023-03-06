Происшествия 06 марта 2023, 09:57 Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Мурманске ТАСС: пассажирский самолет в Мурманске выкатился за взлетную полосу при попытке взлета РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пассажирский самолет авиакомпании «Северсталь» выкатился за пределы взлетной полосы, пытаясь взлететь в аэропорту в Мурманске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Все случилось в 08:08. Самолет следовал в Архангельск. Никто не пострадал, работу аэропорта надолго останавливать не пришлось. Его закрыли на прием и выпуск воздушных судов до 09:30.

Реклама

Аналогичная ситуация произошла в январе в Норильске. За взлетно-посадочную полосу выкатился борт авиакомпании NordStar со 116 пассажирами и шестью членами экипажа, выполнявший рейс Норильск — Домодедово. Тогда тоже никто не пострадал, самолет отбуксировали на стоянку для обследования технического состояния.

Реклама

Ранее стало известно, что самолет Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Барселону, вернулся в турецкий аэропорт из-за невыносимого запаха тропического фрукта дуриана в грузовом отсеке. Пассажирам пришлось лететь другим рейсом.