Интересное 06 марта 2023, 04:30 Пилоты развернули самолет из-за невыносимого запаха дуриана в салоне TRT Haber: летевший из Стамбула в Барселону самолет развернули из-за запаха дуриана Pxhere

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Самолет, следовавший рейсом из Стамбула в Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причина разворота воздушного судна заключалась в невыносимом запахе тропического фрукта дуриана в грузовом отсеке. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

Самолет принадлежит авиакомпании Turkish Airlines. Воздушное судно уже через час после вылета вернулось, совершив экстренную посадку в том же самом аэропорте.

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Решение о возвращении пилот самолета принял исходя из соображений безопасности, поскольку во время полета получил предупреждение от датчиков в грузовом отсеке. Кроме того, непереносимый запах из грузового отсека почувствовал экипаж.

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То что датчики сработали из-за тропического фрукта, установили только после посадки и осмотра самолета. Пассажиры вылетели в Барселону другим рейсом.

В январе самолет «Аэрофлота», следовавший рейсом Москва-Гоа, экстренно сел в Узбекистане. Причиной стал пьяный россиянин-дебошир. После посадки в запасном аэропорту Ургенча на борт лайнера поднялись правоохранители.