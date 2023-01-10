Происшествия 10 января 2023, 09:03 Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Норильске Транспортная прокуратура Западной Сибири: самолет выкатился за пределы ВПП в Норильске РИА «Новости»

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Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска (Алыкель). Об этом сообщили сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Их процитировал ТАСС.

«Сегодня около 9 часов по местному времени при выполнении разворота к исполнительному старту», — рассказали они.

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Самолет выполнял рейс Норильск — Домодедово. На момент ЧП внутри воздушного транспорта находились 116 пассажиров. Их сопровождали шесть членов экипажа. Сейчас пассажиров перевели в аэровокзал, а самолет отбуксировали на стоянку. Его обследуют специалисты. Им предстоит оценить техническое состояние воздушного судна.

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Причины выкатки самолета за пределы ВПП пока не ясны.

Днем ранее, 9 января, в Ненецком автономном округе самолет Ан-2 выполнил жесткую посадку. По словам местного жителя, причиной мог стать туман в районе аэропорта. При посадке погибли два человека, еще пятеро серьезно пострадали.