Происшествия 01 декабря 2022, 15:57 Самолет В55 разбился в Армении Два человека погибли в результате крушения самолета В55 в Армении Пресс-служба МЧС

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Самолет В55 потерпел крушение 1 декабря в районе села Джрабер Котайкской области Армении, сообщила пресс-служба МЧС республики. Там добавили, что на месте ЧП обнаружили тела двух погибших.

Воздушное судно разбилось в 14:20 (13:20 по московскому времени). К упавшему самолету отправились два боевых расчета спасательных отрядов. Они потушили пожар, среди обломков самолета нашли двух погибших.

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В августе в Коми разбился легкомоторный самолет. Он не долетел до взлетно-посадочной полосы, погибли три человека.

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Полицейский вертолет потерпел крушение 17 ноября в мексиканском штате Агуаскальентес. Он разбился рядом с местной больницей — в результате ЧП погибли пилот и четыре пассажира. Глава региона Мария Хименес рассказала, что среди погибших оказался начальник госбезопасности штата Порфирио Мендосы.

В сентябре в Турции разбился российский пожарный вертолет, на борту которого находились семь человек. Двое погибли, остальные получили повреждения разной степени тяжести. Пострадавших экстренно госпитализировали.