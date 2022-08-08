08 августа 2022, 14:35
Самолет упал в Коми, три человека погибли
Самолет Cessna упал в Коми, три человек погибли
Легкомоторный самолет Cessna потерпел крушение в Коми. В результате авиакатастрофы три человека погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«В аэропорту Ухты при заходе на посадку в 400 метрах от полосы в лесу упала частный легкомоторный самолет Cessna 177. На борту находились три человека, они погибли», — рассказал представитель экстренных служб ТАСС.
Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.