Мир 18 ноября 2022, 00:55 Пять человек погибли при крушении полицейского вертолета в Мексике Губернатор мексиканского штата Хименес: пять человек погибли при падении вертолета полиции

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17 ноября в мексиканском штате Агуаскальентес возле больницы в Хесус-Мария разбился полицейский вертолет, четыре пассажира и пилот погибли. Об этом сообщила губернатор региона Мария Хименес, ее слова передало агентство AP NEWS. Среди погибших был начальник государственной безопасности Порфирио Санчес Мендоса.

«К сожалению, никто не выжил. Подтверждена гибель главы управления общественной безопасности штата Порфирио Мендосы», — сообщила Хименес.

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Вертолет упал недалеко от района, где Мендоса участвовал в спецоперации против наркоторговцев. По предварительной информации губернатора Хименес, крушение было несчастным случаем. Дело расследует прокуратура штата и Федеральное агентство гражданской авиации.

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В этот же день в Северной Осетии потерпел крушение частный самолет. Авиакатастрофа произошла под селом Гизель, по предварительной информации пилот погиб. Его личность устанавливают.