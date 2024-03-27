Происшествия 27 марта 2024, 08:52 Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге Самолет «Уральских авиалиний» произвел вынужденную посадку в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Следовавший в Москву из Узбекистана самолет «Уральских авиалиний» приземлился на аэродроме Кольцово в Екатеринбурге по причине неисправности. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщило «Агентство городских новостей Москва».

«Из-за срабатывания датчика неисправности гидросистемы борт „Уральских авиалиний“ U6-2128 сообщением Карши — Москва приземлился на запасном аэродроме Кольцово. Для обеспечения безопасного полета командир воздушного судна принял решение о следовании на запасной аэродром Кольцово», — заявили в пресс-службе.

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В компании подчеркнули, что посадка прошла успешно, происшествий не произошло.

Во вторник, 26 марта, в Чите экстренно приземлился следовавший из Красноярска в Благовещенск Boeing 737. На борту находились 172 пассажира, официальные причины ЧП неизвестны. По информации «Известий», поводом для посадки стали технические проблемы.