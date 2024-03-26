Происшествия 26 марта 2024, 09:27 Boeing 737 со 172 пассажирами совершил аварийную посадку в Чите РИА «Новости»: следовавший в Благовещенск Boeing 737 сел в Чите РИА «Новости»

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Boeing 737, следовавший из Красноярска в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Чите. Она прошла благополучно, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника агентства, на борту самолета находятся 172 пассажира. Предварительно, никто не пострадал, добавил он.

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По данным онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании «Россия» должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 по местному времени (08:45 по московскому времени).

Газета «Известия» ранее сообщила, что причиной аварийной посадки могли стать технические проблемы. Официально данные об этом пока не подтверждены.