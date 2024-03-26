26 марта 2024, 08:53
Летевший в Благовещенск Boeing 737 экстренно сядет в Чите
«Известия»: самолет Красноярск — Благовещенск экстренно сядет в Чите
Следовавший из Красноярска в Благовещенск самолет начал готовится к аварийной посадке в Чите. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия».
По его информации, Boeing 737 на пути следования запросил экстренную посадку в Чите из-за технических неполадок.
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Сейчас борт начал снижение и готовится сесть в читинском аэропорту. Официально причина посадки пока не названа. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Несколькими днями ранее в самолет, летевший из Бухареста в Кишинев, ударила молния. Из-за этого воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла нормально. Через полтора часа пассажиров отправили в Молдавию на другом самолете.
Авиация
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