Происшествия 01 апреля 2024, 04:19 Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы и увяз в сугробе на Камчатке Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы на Камчатке Freepik

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Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы и увяз в сугробе в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили «Вести. Магадан» в своем Telegram-канале.

По данным канала, самолет Ан-26 должен был лететь в Магадан. На его борту находились 23 человека. В результате случившегося никто не пострадал.

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В воскресенье, 31 марта, одна из пассажирок рейса Тбилиси — Москва устроила стриптиз на борту. Женщина много выпила перед взлетом, и во время полета решила развлечь соседа страстным танцем. Экипаж пересадил пассажира в кабину бортпроводников для защиты от настойчивой попутчицы. По прилету дебоширку отправили в отделение полиции.

Ранее самолет Москва-Стамбул вернулся в аэропорт вылета из-за криков и танцев неадекватного пассажира.