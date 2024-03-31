31 марта 2024, 01:21
Пассажирка устроила стриптиз в самолете из Тбилиси в Москву
Mash: пассажирка рейса Тбилиси — Москва напугала соседа стриптизом
Пассажирка рейса Тбилиси — Москва во время перелета устроила стриптиз на борту. Оказалась, что она была пьяна, сообщил Telegram-канал Mash.
Очевидцы рассказали, что перед взлетом женщина выпила много алкоголя, а потом решила устроить себе веселье на самолете. В поле зрения пассажирки попал один из попутчиков, которому она решила станцевать стриптиз.
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После этого испуганного соседа пришлось временно пересадить в кабину бортпроводников. По прилете в Москву дебоширку встретили полицейские, которые доставили ее в отделение полиции.
Несколько дней назад авиалайнер компании Turkish Airlines, вылетевший из Москвы в Стамбул, пришлось вернуть в аэропорт Внуково из-за танцев неадекватного пассажира на борту.
Ранее рейс Мурманск — Москва задержали из-за пассажира, заявившего, что у него в рюкзаке лежит бомба.
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