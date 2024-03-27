27 марта 2024, 01:14
Самолет вернулся во Внуково из-за танцев неадекватного пассажира
Shot: рейс Turkish Airlines вернулся во Внуково из-за криков и танцев пассажира
Авиалайнер компании Turkish Airlines, следовавший рейсом Москва — Стамбул, вернулся в аэропорт Внуково из-за диких танцев неадекватного пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, мужчина начал что-то выкрикивать на английском языке и пританцовывать в салоне. Пилоты решили вернуться в аэропорт из-за его выходок.
Реклама
Неадеквата и его двух его спутниц вывели из самолета сотрудники полиции. Свидетели также рассказали, что дебошир вел себя вызывающе уже у стойки регистрации.
«Парень громко слушал музыку с телефона, кричал что-то нечленораздельное и вообще вел себя странно», — уточнили они.
Пассажиры рейса ждут вылета в Турцию уже более полутора часов, уточнил канал. По его данным, лайнер вскоре должен вылететь из Внуково.
Ранее рейс Мурманск — Москва задержали из-за шутки пассажира, заявившего, что у него в рюкзаке находится бомба. После проверки выяснилось, что ни в его сумке, ни на борту самолета взрывного устройства не было.
Турция
Самолеты
Россия
Аэропорт Внуково
Стамбул
Реклама
Реклама