Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Новосибирск, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. На борту возникла техническая неисправность, сообщили на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет Airbus A321 запросил посадку в Екатеринбурге из-за неполадки датчика скорости. На борту находились 182 пассажира, в том числе 11 детей.

Незапланированная посадка прошла штатно. Самолет приземлился в 01:48. Никто не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило. В 06:11 самолет вылетел в Новосибирск.

Транспортная прокуратура организовала проверку.

В Казани накануне аварийную посадку совершил самолет авиакомпании «Победа», который выполнял рейс из Санкт-Петербурга. На борту находились 178 пассажиров. Лайнер успешно приземлился, никто не пострадал. Прокуратура проведет проверку.

Также в субботу в Красноярске совершил аварийную посадку трансконтинентальный самолет Boeing 767 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Антальи во Владивосток. На борту находились 333 пассажира. Пассажиры вылетели резервным бортом, информации о пострадавших не поступало.