Трансконтинентальный самолет Boeing 767, выполнявший рейс Анталья — Владивосток, совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом со ссылкой на службы аэропорта сообщил «Интерфакс».

Самолет выполнял рейс из Антальи во Владивосток и во время пролета над Красноярском запросил аварийную посадку. Предположительно, причиной стали проблемы с гидравликой. Информации о пострадавших не поступало. О том, сколько человек на борту, неизвестно.

На прошлой неделе полицейским пришлось снять с рейса пассажирку самолета, который готовился к вылету из Москвы в Анталью. Женщина устроила дебош из-за просьбы надеть маску, писали СМИ. А когда за ней пришли правоохранители, начала сопротивляться и даже попыталась ударить сотрудницу полиции. Теперь дебоширке грозит штраф.

В конце августа в Москве неизвестные сообщили об угрозе взрыва самолета Airbus A320, который готовился к вылету в Геленджик из аэропорта Домодедово. Рейс задержали для проверки, пассажиров эвакуировали, но никаких опасных предметов на борту не нашли.