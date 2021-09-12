Пассажиров аварийно севшего в Красноярске Boeing 767 забрали резервным бортом

Пассажиры самолета Boeing 767 из Антальи, накануне совершившего аварийную посадку в аэропорту Красноярска, спустя почти семь часов вылетели во Владивосток резервным бортом. Об этом представители воздушной гавани сообщили ТАСС.

Запасной самолет прибыл за пассажирами из Москвы. Они вылетели из Красноярска в 00:50, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет зашел на посадку в Красноярске около 16:41.

На борту находились 333 пассажира и 10 членов экипажа. Проверку по факту аварийной посадки проводят Западно-Сибирская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное управление СК на транспорте.

При этом представитель аэропорта Владивостока сообщил РИА «Новости», что аварийный самолет прибыл в воздушную гавань в 06:11, почти с 10-часовой задержкой. По данным агентства, причиной вынужденной посадки в Красноярске стала неисправность двигателя.

Трансконтинентальный самолет Boeing 767, выполнявший авиакомпании Azur Air из Антальи во Владивосток, в субботу во время пролета над Красноярском запросил аварийную посадку. Сообщалось, что причиной стали проблемы с гидравликой.