Происшествия 11 марта 2024, 09:29 Самолет Ан-12 приземлился без одного колеса в Комсомольске-на-Амуре Самолет Ан-12 приземлился без одного колеса в Комсомольске-на-Амуре РИА «Новости»

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Во время посадки военно-транспортного самолета Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре едва не произошло ЧП, судно приземлилось без одного колеса. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, ситуация произошла ранее в понедельник. Пилоты Ан-12 запросили экстренную посадку на аэродроме Хурба из-за проблем с шасси. Самолет летел из Нижневартовска.

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Всего на борту находились восемь человек. После разрешения посадки самолет успешно приземлился на посадочную полосу в Комсомольске-на-Амуре.

В декабре самолет Ан-24 в Якутии приземлился на реку Колыму вместо взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и экипаж борта не пострадали, транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Также ранее в Тверской области легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку на лед реки Волги. После остановки передняя часть судна провалилась под лед.