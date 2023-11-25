Происшествия 25 ноября 2023, 19:13 Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги под Тверью Тверское МЧС сообщило о жесткой посадке легкомоторного самолета на лед Волги РИА «Новости»

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед реки Волги в Тверской области. О ЧП сообщило региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, самолет приземлился в 50 метрах от берега в районе населенного пункта Тихоново. Передняя часть воздушного судна частично провалилась под лед.

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На борту находился только пилот. Мужчина выбрался из самолета самостоятельно и покинул опасную зону, уточнили в МЧС.

«Возгорания не произошло. Пострадавших нет. Разрушений нет», — заключили в пресс-службе.

На место происшествия направили оперативную группу Кимрского ПСГ, одно отделение ПСЧ-11, бригаду скорой помощи и сотрудников полиции.

По информации Telegram-канала «112», самолетом управлял 71-летний летчик-испытатель Борис Келазев.