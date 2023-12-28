Происшествия 28 декабря 2023, 06:49 Самолет Ан-24 в Якутии из-за ошибки экипажа сел на реку Колыма Прокуратура: в Якутии самолет Ан-24 сел на реку Колыма вместо ВПП

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В Якутии самолет Ан-24 при заходе на посадку отклонился в сторону и сел за пределами взлетно-посадочной полосы, на реку Колыма. Никто не пострадал. Началась проверка, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Турбовинтовой пассажирский самолет летел по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск. Рано утром 28 декабря при заходе на посадку он отклонился от взлетно-посадочной полосы и сел на песчаную косу промерзшей реки. Надзорное ведомство показало фото с места событий.

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Члены экипажа и пассажиры не пострадали, их эвакуировали. По предварительной версии, причиной ЧП стала ошибка пилотирования. К месту посадки выехали представители авиакомпании «Полярные авиалинии», регионального Следкома на транспорте и комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации.

В конце октября в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. На борту находились пять человек, пострадали трое.