Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за неполадок с радиосвязью

Самолет «Аэрофлота», который вылетел в Амстердам, вернулся в Шереметьево из-за частичного отказа системы радиосвязи. Уточняется, что он благополучно приземлился.

Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

«Посадка прошла в штатном режиме. Причинами решения командира воздушного судна о возвращении в аэропорт вылета стали неполадки в системе радиосвязи», — рассказал он.

Пассажирский самолет, совершавший рейс Москва — Амстердам, около 14:50 подал сигнал тревоги на высоте 8000 метров. Лайнер вылетел из Шереметьево, а спустя 20 минут изменил курс.

Позже стало известно, что он возвращается в Москву из-за частичного отказа системы связи. Демин уточнил, что борт вырабатывал топливо, опасности для жизни и здоровья пассажиров и экипажа не было.