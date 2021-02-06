На борту «Аэрофлота» частично отказала связь. Самолет вернется в Шереметьево

Вылетевший из Шереметьево в Амстердам Airbus A320 сменил курс вскоре после вылета. Он возвращается в Москву из-за частичного отказа системы связи. Сейчас борт вырабатывает топливо. Об этом «360» сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

«Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо и около 17:00 совершит посадку. Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет», — рассказал Демин.

Лайнер вылетел около 14:50 из столичного аэропорта Шереметьево в столицу Нидерландов. Через 20 минут полета на высоте около восьми тысяч метров над Тверской областью лайнер подал сигнал тревоги и изменил курс.