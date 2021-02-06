Вылетевший из Шереметьево пассажирский самолет подал сигнал тревоги и сменил курс

Источник фото: Flightradar

Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Через 20 минут в воздухе на высоте около восьми тысяч метров над Тверской областью лайнер подал сигнал тревоги и изменил курс.

Сейчас Airbus A320 летит в сторону Москвы на высоте около 8,5 тысячи метров.