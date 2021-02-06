06 февраля 2021, 15:30
Вылетевший из Шереметьево пассажирский самолет подал сигнал тревоги и сменил курс
Пассажирский самолет Москва — Амстердам подал сигнал тревоги на высоте 8000 метров, пишет ТАСС со ссылкой на Flightradar. Лайнер вылетел из Шереметьево, а спустя 20 минут изменил курс.
Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Через 20 минут в воздухе на высоте около восьми тысяч метров над Тверской областью лайнер подал сигнал тревоги и изменил курс.
Сейчас Airbus A320 летит в сторону Москвы на высоте около 8,5 тысячи метров.