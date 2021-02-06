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    06 февраля 2021, 15:30

    Вылетевший из Шереметьево пассажирский самолет подал сигнал тревоги и сменил курс

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Пассажирский самолет Москва — Амстердам подал сигнал тревоги на высоте 8000 метров, пишет ТАСС со ссылкой на Flightradar. Лайнер вылетел из Шереметьево, а спустя 20 минут изменил курс.
    Вылетевший из Шереметьево пассажирский самолет подал сигнал тревоги и сменил курс | Изображение 1
    Источник фото: Flightradar

    Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Через 20 минут в воздухе на высоте около восьми тысяч метров над Тверской областью лайнер подал сигнал тревоги и изменил курс.

    Сейчас Airbus A320 летит в сторону Москвы на высоте около 8,5 тысячи метров.