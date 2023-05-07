Происшествия 07 мая 2023, 00:05 Самодельные качели стали причиной смерти 8-летней девочки на Урале Shot: на Урале 8-летняя школьница погибла, качаясь на самодельных качелях Freepik

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В Свердловской области восьмилетняя школьница погибла, качаясь на самодельных качелях. Веревка сдавила горло девочки, сообщил Telegram-канал Shot.

Две школьницы гуляли в Верхней Туре и решили покачаться на качелях, сделанных из досок и веревок. Одна из подружек сильно раскачалась и перевернулась, ее шею обвила веревка. Вторая девочка не смогла ей помочь и побежала за помощью.

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Прохожие увидели висящего на качелях ребенка и вызвали скорую, сообщили авторы канала. По их данным, школьницу доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ребенка, девочка умерла.

По информации Telegram-канала, полиция проверяет родителей и ищет мастера, соорудившего опасные качели.

Еще одна трагедия с участием несовершеннолетних произошла в Оренбурге. Карусель «Вихрь», на которой катались взрослые и дети, рухнула в городском парке. Пострадали около 20 человек. Госпитализировали 12 пациентов, половина из них — дети, в реанимации оказались одна женщина и ребенок.