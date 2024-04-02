Происшествия 02 апреля 2024, 11:16 РЖД выплатит по 3 млн рублей родственникам погибших в ДТП с поездом под Ярославлем РЖД: родственники погибших в ДТП в Ярославской области получат по 3 млн рублей Cao Yang/XinHua / Global Look Press

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Родственникам погибших в ДТП в Ярославской области выплатят по три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по три миллиона рублей», — передали в холдинге.

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Компания содействует следствию, чтобы выяснить все детали происшествия.

Авария произошла 1 апреля на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус с пассажирами внезапно выехал на пути и остановился на переезде. В это время ехал поезд, следовавший из Архангельска в Москву. Состав снес общественный транспорт.

Ранее появились кадры с места столкновения поезда и автобуса.

Следком России возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем. По последним данным, в результате аварии погибли семь человек.