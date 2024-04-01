01 апреля 2024, 20:54
СК возбудил дело по факту ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем
В Ярославской области возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса и поезда, в результате которого погибли 7 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Дело возбудили следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Речь идет о признаках преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ — нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.
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Следователи приступили к осмотру места происшествия, проводят экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщил губернатор области Михаил Евраев, ДТП произошло из-за диспетчера на переезде, который находился в нетрезвом состоянии.
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