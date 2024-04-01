Эксклюзив 01 апреля 2024, 20:29 Появились кадры с места столкновения поезда и автобуса под Ярославлем Место ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области сняли на видео

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Место столкновения поезда с автобусом в Ярославской области сняли на видео. Кадры появились в распоряжении «360».

На ролике видна работа сотрудников Ространснадзора, прокуратуры и спасателей МЧС. Также к месту ДТП прибыла спецтехника для поднятия автобуса.

Ярославский транспортный прокурор Павел Пучков сообщил, что ведомство организовало проверку по факту столкновения поезда и маршрутки.

«По предварительным данным, автобус заехал на железнодорожный переезд, по техническим причинам не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», — рассказал прокурор.

Специалисты выяснят все обстоятельства случившегося и при необходимости примут меры. Ситуация находится на личном контроле северо-западного транспортного прокурора.

По последним данным МЧС, жертвами ДТП в Ярославской области стали семь человек. Машинист поезда получил ранения.