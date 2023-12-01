Эксклюзив 01 декабря 2023, 12:16 Рынок «Садовод» загорелся в Москве Пожар произошел на московском рынке «Садовод» EMERCOM of Russia/via Global Look Press

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Огонь охватил рынок «Садовод» в Москве, сообщил источник «360». Информации о пострадавших пока не поступало.

О возгорании стало известно в 11:58. По данным источника, пожар произошел в общественно-административном здании. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Telegram-канал Mash сообщил, что горят палатки на 20-й линии. Оперативные службы едут на место происшествия. Людей эвакуируют. Пожару присвоили второй ранг.

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