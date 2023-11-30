Эксклюзив 30 ноября 2023, 01:13 Человек погиб во время пожара в квартире на севере Москвы Источник «360»: один человек погиб в пожаре на улице Дубки в Москве РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в квартире одного из домов на улице Дубки в Москве. Как сообщил источник «360», в результате ЧП погиб один человек.

По данным собеседника издания, огонь охватил квартиру на втором этаже в доме № 2 по улице Дубки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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«Есть один погибший», — добавил источник.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее, 27 ноября, в ТиНАО в результате пожара погибли мужчина и женщина. Перед ЧП они заперлись в квартире изнутри и не открывали дверь сотрудникам МЧС и полиции, не желая впускать хозяина жилья. Когда спасатели пытались вскрыть дверь, они почувствовали запах дыма. Пытаясь спастись от пожара, пара выпрыгнула из окна 11 этажа.