Эксклюзив 30 ноября 2023, 21:42 Трансформаторная подстанция загорелась на улице Винокурова в Москве Источник «360»: в Москве на улице Винокурова загорелась трансформаторная будка Pixabay

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В Москве во дворе дома на улице Винокурова загорелась трансформаторная подстанция. Раздались громкие хлопки, потом из нее повалил густой черный дым, сообщил источник «360».

Около 20:54 очевидцы сообщили о хлопках, после чего в будке начался пожар. Весь двор оказался в дыму. По информации источника, загорелись два отсека, они пока под напряжением. Соседний дом обесточили.

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В пресс-службе МЧС по Москве «360» подтвердили факт возгорания и поступление заявки о пожаре по адресу улица Винокурова, дом 2.

«Там происходит возгорание в трансформаторной подстанции. <…> Подразделения находятся на месте, сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в министерстве.

Подробную информацию обещали сообщить позднее, после выяснения обстоятельств.